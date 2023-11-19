США, Канада, Гондурас и Панама выиграли первые стыковые матчи отбора на Кубок Америки-2024

В пятницу и субботу, 17 и 18 ноября, прошли первые матчи стадии 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ. Они одновременно являются стыковыми играми в отборе на Кубок Америки — 2024. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей:

Коста-Рика — Панама — 0:3;

Ямайка — Канада — 1:2;

США — Тринидад и Тобаго — 3:0;

Гондурас — Мексика — 2:0.

Ответные матчи пройдут в ночь на 21 и 22 ноября по московскому времени.

Четыре победителя этой стадии сыграют на Кубке Америки — 2024. Проигравшие команды смогут побороться ещё за две путёвки в марте следующего года в раунде плей-ин.

Всего в Кубке Америки — 2024 примут участие 16 команд: 10 из Южной Америки и шесть из зоны КОНКАКАФ. Турнир пройдёт в США с 20 июня по 14 июля. Финал состоится в один день с финалом Евро-2024. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.