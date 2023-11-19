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Заир-Эмери стал самым молодым игроком сборной Франции за 109 лет

Заир-Эмери стал самым молодым игроком сборной Франции за 109 лет
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Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым игроком сборной Франции за последние 109 лет, сообщает Daily Mail. Он вышел в стартовом составе в матче отборочного турнира Евро-2024 против Гибралтара (14:0). В этот момент ему было 17 лет 8 месяцев и 11 дней.

Заир-Эмери также забил гол Гибралтару на 16-й минуте встречи и, соответственно, стал самым молодым автором забитого мяча сборной Франции за 109 лет.

Игрок «ПСЖ» обновил достижение полузащитника Эдуарду Камавинга, который ранее был самым молодым дебютантом национальной команды в послевоенный период. В сентябре 2020 года хавбек, выступавший в тот момент в «Ренне», вышел на поле в матче с Хорватией в возрасте 17 лет 9 месяцев и 29 дней.

Абсолютным рекордсменом остаётся нападающий Морис Гастиже. Он дебютировал за сборную Франции 8 февраля 1914 года в матче против Люксембурга в возрасте 17 лет 4 месяцев и 5 дней. Месяц спустя, 8 марта 1914 года, он забил гол в матче «трёхцветных» против Швейцарии.

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