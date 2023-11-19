Франция стала первой европейской сборной с 1967 года, забившей 14 голов за матч

Сборная Франции стала первой командой с 1967 года из числа стран, входящих в УЕФА, которая забила 14 голов за один матч, сообщает Gracenote Live. В субботу, 18 ноября, в поединке отбора Евро-2024 с Гибралтаром «трёхцветные» одержали победу со счётом 14:0.

В прошлый раз 14 мячей за игру среди европейских команд удавалось забить сборной Дании. 23 августа 1967 года скандинавы победили Исландию в товарищеском матче со счётом 14:2.

Напомним, что Франция благодаря результату матча с Гибралтаром установила ещё несколько достижений — рекорд отборов на Евро по количеству голов в одном матче (ранее был матч Германия — Сан-Марино — 13:0), крупнейшая победа в истории сборной Франции (ранее было 10:0 над Азербайджаном) и крупнейшая победа в истории отборов на Евро (также Германия — Сан-Марино — 13:0).

Для Гибралтара это крупнейшее поражение в истории. Ранее было поражение со счетом 0:9 от Бельгии.