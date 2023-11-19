«Ты знаешь, какие преступления он совершил?» Ле Тиссье — о фото Бекхэма с Биллом Гейтсом

Бывший полузащитник «Саутгемптона» и национальной команды Англии Мэтт Ле Тиссье раскритиковал совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма за фото с американским предпринимателем, миллиардером Биллом Гейтсом.

«Серьезно, почему? Ты был хорошим футболистом, Дэвид, но ты не был великим. Ты не был мирового класса. Ты был очень, очень хорошим футболистом в своём деле, ты был очень хорош. Зачем ты связываешься с этим парнем? Ты хоть знаешь, какие преступления он совершил? Я думаю, что все это является неотъемлемой частью круга людей такого уровня», — приводит слова Ле Тиссье Metro.

Ранее Ле Тиссье намекал, что Билл Гейтс причастен к ситуации вокруг пандемии коронавируса.

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