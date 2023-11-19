Кварацхелия рассказал о встрече с Месси на церемонии награждения «Золотой мяч»-2023

Вингер итальянского «Наполи» и национальной команды Грузии Хвича Кварацхелия рассказал о встрече с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси на церемонии награждения «Золотой мяч».

«Месси сидел справа от меня. Во время рекламной паузы нас предупредили, чтобы мы не вставали и не передвигались, поэтому я остался сидеть.

Внезапно он встал и подошел ко мне. Я не поняла, что происходит, но он поднял руку и пожал мне руку. Я очень это ценю, он потрясающий человек», — приводит слова Кварацхелии Football Italia.

Напомним, Месси победил в голосовании за «Золотой мяч» и стал восьмикратным обладателем этой награды.

Кварацхелия, в свою очередь, занял 17-е место в голосовании за «Золотой мяч»-2023.

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