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«Интер Майами» предпримет попытку подписать Давида де Хеа

«Интер Майами» предпримет попытку подписать Давида де Хеа
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Американский «Интер Майами» намерен подписать бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, который на текущий момент является свободным агентом. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм проявляет личную заинтересованность в подписании испанского голкипера. Подчёркивается, что американский клуб попытается заключить трудовое соглашение с де Хеа в ближайшие несколько недель. «Интер Майами» готов предложить 33-летнему футболисту зарплату, сопоставимую с той, которая была у него в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что испанский «Бетис» всерьёз рассматривает вариант с подписанием де Хеа.

Испанский вратарь покинул «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. За английскую команду игрок выступал с 2011 года.

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