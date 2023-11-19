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Игрок «Юнайтед» Фернандеш прокомментировал слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии

Игрок «Юнайтед» Фернандеш прокомментировал слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на слухи о том, что саудовские клубы хотят приобрести его.

«Я сосредоточен на сборной и «Манчестер Юнайтед». Я счастлив там, где нахожусь. В сборной у нас были очень хорошие времена, в «Манчестер Юнайтед» — нет. Я не смотрю на слухи. Я не обращаю на них внимания. Сегодня очень легко распространять слухи в прессе. Я предпочитаю сконцентрироваться на своих целях», — приводит слова Фернандеша AS.

Напомним, в нынешнем сезоне португальский футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт Фернандеша с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 75 млн.

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