Игрок «Юнайтед» Фернандеш прокомментировал слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на слухи о том, что саудовские клубы хотят приобрести его.

«Я сосредоточен на сборной и «Манчестер Юнайтед». Я счастлив там, где нахожусь. В сборной у нас были очень хорошие времена, в «Манчестер Юнайтед» — нет. Я не смотрю на слухи. Я не обращаю на них внимания. Сегодня очень легко распространять слухи в прессе. Я предпочитаю сконцентрироваться на своих целях», — приводит слова Фернандеша AS.

Напомним, в нынешнем сезоне португальский футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт Фернандеша с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 75 млн.