В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов. Один фанат тяжело ранен

Накануне в Севилье разгорелся конфликт между представителями четырёх испанских клубов, который закончился арестами и тяжёлой травмой одного из фанатов. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что инцидент произошёл во время того, как один из членов ультрас «Бетиса» отмечал свой день рождения вместе с представителями ультрас «Барселоны» и мадридского «Атлетико». Через некоторое время после начала празднования неожиданно появились радикальные фанаты «Севильи», которые устроили драку. По итогам конфликта четверо человек были задержаны, а один тяжело ранен и эвакуирован в местный госпиталь. Также четырём участникам драки предъявлены обвинения в хулиганстве и нанесении телесных повреждений.

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