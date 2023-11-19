«Удивительная тягомотина». Григорян раскритиковал сборную Нидерландов и Кумана

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением об игре сборной Нидерландов под руководством Рональда Кумана.

«Удивительная тягомотина при наличии таких игроков. Куман был выдающийся футболист — помню его выдающиеся голы. Но до чего он скучный. Он тренировал «Барселону», сейчас работает в сборной Нидерландов. Я сижу и думаю: «Что ж за талант, чтобы с такими игроками так скучно играть?»

Французам они никакого сопротивления не оказали. В остальных матчах они были убедительными, но сам стиль игры… Не имеет значения, он играет в три центральных защитника или в два. Количество взаимодействий минимально, это, видимо, его тренерский взгляд. Мы видим сборную Нидерландов, которая очень ограничена в творчестве», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».