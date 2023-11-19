Федерико Димарко: выход на Евро-2024 является обязанностью сборной Италии

Защитник сборной Италии и «Интера» Федерико Димарко в преддверии матча квалификации к Евро-2024 с Украиной поделился мнением о команде Сергея Реброва, а также рассказал об амбициях итальянской национальной команды.

«У Украины сильная сборная, поэтому мы должны быть осторожными в каждый момент игры. Я думаю, что выход на Евро — это практически обязанность для сборной Италии. Наша национальная команда выиграла последний чемпионат Европы, и болельщики требуют, чтобы мы прошли квалификацию ещё раз», — приводит слова Димарко Football Italia.

Напомним, сборная Италии сыграет с Украиной завтра, 20 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.