Президент 2DROTS сравнил матчи с ЦСКА и «Динамо»

Президент клуба 2DROTS Никита Панасюк сравнил товарищеские матчи медийной команды с московскими ЦСКА и «Динамо».

«Разницы между матчами с ЦСКА и «Динамо» особо нет. Но в матче с ЦСКА у нашего тренера не было установки дать всем поиграть — играли на победу, были какие-то точечные замены. А тут при счёте 1:1 Викторович стал выпускать больше людей, дал шанс всем, кто был на сборах. Может, в этом какое-то маленькое отличие есть.

Но и нельзя сказать, что ребята, выходившие сегодня, — только медийные. Это тоже футболисты высокого уровня. Они также усилили, просто немного теряется сыгранность. Да и в целом мы в какой-то момент навязали борьбу «Динамо», так что всё прошло отлично», — сказал Панасюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вчера, 18 ноября, «Динамо» одержало победу над 2DROTS со счётом 2:1. 23 марта 2023 года медийный клуб обыграл ЦСКА с тем же счётом.