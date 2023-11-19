ЦСКА запустил специальный проект по работе со студентами

Московский ЦСКА объявил о старте специального проекта по работе со студентами.

«Мы запускаем специальный проект по работе со студенческой аудиторией – «Поколение ПФК ЦСКА»! Эта программа предусматривает проведение мероприятий для студентов, в числе которых – экскурсии по стадиону, лекции от сотрудников клуба, выездные встречи.

Ключевым направлением, целью которого является формирование кадрового резерва, станет воркшоп «Мастерская ПФК ЦСКА». Представители клуба расскажут студентам о спортивном менеджменте, медиа, работе с болельщиками и многом другом», — написано в телеграм-канале ЦСКА.

В данный момент московские армейцы находятся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 15 играх.