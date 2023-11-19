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Испания — Грузия. Прямая трансляция
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Саньоль: сыграть на чемпионате Европы — мечта, которая очень важна для Грузии

Саньоль: сыграть на чемпионате Европы — мечта, которая очень важна для Грузии
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о чемпионате Европы.

«На данный момент сыграть на чемпионате Европы – мечта, которая очень важна для сборной Грузии, федерации футбола и страны в целом. Игроки упорно трудились последние три года, и для них будет заслугой пройти отбор на чемпионат Европы. Конечно, мне очень хочется увидеть сборную Грузии на турнире такого высокого уровня. Это нужно Грузии, чтобы вся Европа поняла, что это хорошая страна, где играют хорошие игроки. Думаю, мы идём в правильном направлении, но в футболе всё решается на поле. Надеюсь, в игре с Испанией мы хорошо проявим себя и покажем хороший командный футбол, ведь это последний матч перед плей-офф в марте», — приводит слова Саньоля официальный сайт Федерации футбола Грузии.

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