Романо: Холанд успеет восстановиться от травмы к матчу АПЛ с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сможет принять участие в грядущем матче английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», несмотря на травму, которую он получил в минувшей товарищеской игре сборной Норвегии с Фарерскими островами (2:0). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, повреждение Холанда не является серьёзным, поэтому нападающий «горожан» успеет восстановиться к матчу с командой Юргена Клоппа, который состоится 24 ноября.

Напомним, ранее врач норвежской национальной команды сообщил, что из-за повреждения, полученного в матче с Фарерскими островами, Холанд не сможет принять участие в грядущей встрече отборочного турнира к Евро-2024 с Шотландией, которая пройдёт сегодня, 19 ноября, и начнётся в 22:45 мск.