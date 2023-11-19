Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Енисей» в матче Первой лиги

Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). «Арсенал» одержал победу со счётом 2:0.
На 68-й минуте отличился белорусский полузащитник «Арсенала» Анатолий Макаров. Через шесть минут нападающий гостей Джонатан Окоронкво реализовал пенальти.
«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка после 19 матчей. «Енисей» находится на девятой строчке, заработав 24 очка. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37). В следующем туре «Енисей» встретится с московской «Родиной» (26 ноября), а «Арсенал» — с челнинским «КАМАЗом» (25 ноября).
- 19 ноября 2023
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