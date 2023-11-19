«Интер» продлит контракт с Дармианом до 2025 года

Миланский «Интер» намерен активировать опцию пролонгации трудового соглашения с защитником Маттео Дармианом до 2025 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в «Интере» довольны уровнем игры, который демонстрирует 33-летний футболист, поэтому руководством миланского клуба и было принято решение воспользоваться опцией продления контракта с игроком до конца сезона-2024/2025. Сам Дармиан также доволен своим положением в команде.

Напомним, в нынешнем сезоне Дармиан принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.