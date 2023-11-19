Дешам прокомментировал травму Заира-Эмери, полученную им в игре с Гибралтаром

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о повреждении, полученном полузащитником «петухов» и «ПСЖ» Уорреном Заиром-Эмери в минувшем матче квалификации к Евро-2024 с Гибралтаром (14:0).

«Сегодня был идеальный вечер, за исключением травмы Заира-Эмери. Она не очень серьёзная. По имеющейся у меня информации, всё выглядит обнадёживающе. У него нет перелома, но, судя по всему, есть растяжение связок», — приводит слова Дешама RMC Sport.

На текущий момент сроки восстановления футболиста ещё не определены.

Напомним, на 20-й минуте игры с национальной командой Гибралтара 17-летний француз получил травму и был заменён. За три минуты до этого он забил свой дебютный гол за сборную. Сама игра с гибралтарской сборной также стала дебютной для Заира-Эмери.