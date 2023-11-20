«Чемпионату» требуются сотрудники в службу новостей
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«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей).
Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (желательно);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет;
— уверенные знания в области спорта.
Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.
Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.
Присылайте свои резюме на электронную почту: y.zotov@championat.com.
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