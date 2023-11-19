Тодибо: в перерыве игры с Гибралтаром обсудили, почему бы нам не установить голевой рекорд

Защитник сборной Франции и «Ниццы» Жан-Клер Тодибо рассказал, что в перерыве матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Гибралтаром (14:0), на момент которого счёт в игре был 7:0 в пользу французов, игроки сборной изъявили желание установить голевой рекорд в этой встрече.

«Мы соблюдали тренерскую установку, заключающуюся в проявлении уважения к сопернику. Мы показывали футбол нашего уровня и достигли подобного результата.

До начала матча мы не знали о голевых рекордах, мы не были сосредоточены на этом. Но в перерыве мы подумали: «Почему бы и нет?» Мы могли себе это позволить, и мы сделали это. Нужно было оставаться сосредоточенными и не давать сопернику создавать моменты. Главное — мы не должны были позволить Гибралтару забить и были обязаны сохранить наши ворота в неприкосновенности», — приводит слова Тодибо RMC Sport.

Напомним, в матче с Гибралтаром сборная Франции стала первой командой с 1967 года из числа стран, входящих в УЕФА, которая забила 14 голов за один матч. Также команда Дешама установила рекорд отборов на Евро по количеству голов в одном матче, добилась крупнейшей победы в истории сборной Франции и крупнейшей победы в истории отборов на Евро.