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Агент: если «Ахмат» не даст Тодоровичу, что он просит, будем рассматривать другие варианты

Агент: если «Ахмат» не даст Тодоровичу, что он просит, будем рассматривать другие варианты
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Горан Попов, агент боснийского защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал о текущем положении дел футболиста.

«Пока не переподписали контракт с «Ахматом». После первого предложения никто из клуба больше не звонил, нового предложения не делали. Пока ждём. От других клубов есть интерес. Если «Ахмат» не даст Дарко то, что он просит, будем рассматривать другие варианты. Но его контракт рассчитан до лета 2024 года, так что у нас ещё есть время определиться, что делать дальше», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тодорович провёл за «Ахмат» 20 матчей во всех официальных турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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