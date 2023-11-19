Агент из Молдавии: перед отбором мечтали победить Фарерские острова, прыгнули выше головы

Футбольный агент из Молдавии Леонид Истрати прокомментировал выступление сборной своей страны в отборочном этапе чемпионата Европы — 2024. За тур до окончания квалификационного раунда Молдавия имеет шансы выйти в финальный этап Евро-2024.

«Хочу отметить атмосферу на стадионе в матче с Албанией. У нас не принято активно и громко поддерживать сборную, но в этот раз поддержка была мощной и заметной. Если говорить непосредственно о матче, то это был исторический шанс впервые в истории выйти в финальную часть Евро. Сборная Албании – это сильная команда, быстрая и с шестью игроками из Серии А. Албанцам также требовались очки, чтобы во второй раз в истории попасть на чемпионат Европы. В первом тайме молдавские футболисты сыграли ниже своих возможностей, а во второй половине игры полностью доминировали, забили и могли забить ещё. Благодаря ничьей в матче Польша – Чехия у нас остаётся шанс, и мы мечтаем выйти на Евро.

Если честно, то перед отбором мы мечтали победить Фарерские острова и на большее не замахивались, потому что последние отборочные циклы показывали, что мы где-то на этом уровне. Сейчас ребята прыгнули выше головы. Наш большой плюс – это главный тренер Сергей Клещенко, который был отличным нападающим в прошлом. Он привил Молдавии атакующий стиль, задал правильную мотивацию. Сейчас хорошее поколение молодых игроков. В нападении есть качественные игроки: Ион Николаеску из голландского «Херенвена», Виталий Дамашкан, игравший в составе «Торино», в «Гренобле» играет Вирджилиу Постолаки.

Можно ли назвать это поколение сильнейшим в истории молдавского футбола? Тяжело сказать. У нас впервые в истории появился шанс выйти в групповой этап, но до этого поколения были тоже мощные игроки, которые остались в наследство от советской школы футбола: Даду, Ребежа, Рогачёв. Это всё тоже сильные игроки. Уверен, если бы они играли в нынешних реалиях, то тоже были бы на заметных ролях. Надо понимать, что мы не упиваемся этими результатами. Если мы покажем хотя бы хорошую игру против Чехии, то уже всё неспроста», — приводит слова Истрати Metaratings.