Сергей Пиняев поделился эмоциями от посещения Мамаева кургана вместе со сборной

19-летний футболист сборной России Сергей Пиняев прокомментировал посещение памятника-ансамбля «Мамаев курган» в Волгограде вместе с национальной командой.

«Эмоции — завораживающие. Мы почтили здесь память тех, кто погиб в Великую Отечественную. Это дань уважения и благодарность людям за то, что они сделали для нас. Это было полезно и правильно, что мы побывали здесь. И мы рады, что посетили место, столь важное для нашей страны», — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».

Мамаев курган посвящён победе в Сталинградской битве, является одним из главных военных мемориалов в России.

Сегодня, 19 ноября, сборные России и Кубы посетили данную достопримечательность. Завтра, 20 ноября, состоится товарищеский матч между этими командами. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 по московскому времени.