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Быстров: для футболистов любой матч сборной России должен быть интересен

Быстров: для футболистов любой матч сборной России должен быть интересен
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Бывший футболист Владимир Быстров рассказал, что планирует смотреть товарищеский матч Россия — Куба. Встреча состоится завтра, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Конечно, буду смотреть матч сборной России с Кубой. А что ещё сейчас остаётся? Когда нет официальных матчей, будем смотреть такие. Сейчас любой матч сборной должен быть интересен, и не только для болельщиков. Прежде всего — для футболистов», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).

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