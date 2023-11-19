Уолкер: я свеж как огурчик. Благодаря спортивной науке остаюсь в форме в своём возрасте

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер рассказал о том, что находится в хорошей физической форме перед грядущем матчем квалификации к Евро-2024 с Северной Македонией и игрой в АПЛ с «Ливерпулем».

«Я свеж как огурчик. Мы собираемся вернуться из Македонии рано утром во вторник, но у меня хороший тренер, который дал мне пару выходных перед игрой с Ливерпулем». Да, иногда это утомляет, но я бы ни за что на свете не променял свою работу на другую.

Спортивная наука очень помогает мне. Я занимаюсь в тренажёрном зале, укрепляя свои мышцы, и поэтому по-прежнему остаюсь в форме», — приводит слова Уолкера Daily Mail.

Напомним, сборная Англии сыграет с Северной Македонией завтра, 20 ноября, начало матча в 22:45 мск.

«Манчестер Сити» проведёт матч с «Ливерпулем» 25 ноября, начало в 15:30 мск.