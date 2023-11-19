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Тренер сборной Англии Саутгейт рассказал, каких футболистов возьмёт на Евро-2024

Тренер сборной Англии Саутгейт рассказал, каких футболистов возьмёт на Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, каким игрокам будет отдаваться предпочтение при формировании состава «трёх львов» на грядущий чемпионат Европы.

«Мы возвращаемся к заявке из 23 человек (УЕФА сократила заявку сборных на Евро-2024 с 26 до 23 человек. — Прим. «Чемпионата»). Это меняет ход мыслей, потому что на последних двух турнирах у нас была такая свобода в плане выбора состава, что можно было брать игроков, которые не в полной мере подходили команде или которые в равной степени могли понадобиться, а могли и не понадобиться.

На этот раз физическое состояние игроков, их способность принять участие в шести-семи матчах будет действительно важным фактором. Хорошо подумаем, стоил ли брать физически уязвимых футболистов. Также, с одной стороны, можно взять двух футболистов на одну позицию, но полезнее будут игроки, которые умеют адаптироваться и способны сыграть более чем на одной позиции», — приводит слова Саутгейта Evening Standard.

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