Антон Зиньковский рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Москве

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, сколько денег он тратит на жизнь в Москве.

«Сколько трачу на жизнь в Москве в месяц? Мало. На еду. Иногда на рестораны — раз в неделю. И родителям деньги отправляю. Больше ничего из трат. 150–200 тыс. выходит», — сказал Зиньковский в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

27-летний футболист перебрался в «Спартак» летом 2022 года из самарских «Крыльев Советов», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 3,2 млн. В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и одной результативной передачей.

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 24 очка в 15 играх.