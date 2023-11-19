«Локомотив» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция золотого ретроматча начнётся в 19:30

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В золотом ретроматче встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По информации РФС, в матче примут участие следующие футболисты:

«Локомотив»: Динияр Билялетдинов, Сергей Гуренко, Заза Джанашия, Владимир Маминов, Руслан Пименов, Алексей Косолапов, Дмитрий Лоськов, Алексей Поляков, Родолфо Биспу, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Дмитрий Сычёв, Евгений Харлачёв, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Заур Хапов, Олег Пашинин.

ЦСКА: Евгений Алдонин, Евгений Варламов, Ролан Гусев, Юрий Жирков, Игорь Аксёнов, Дмитрий Кириченко, Олег Корнаухов, Руслан Нигматуллин, Юрис Лайзанс, Денис Попов, Милош Красич, Алексей Березуцкий, Валерий Минько, Алан Кусов.

Тренерские штабы команд возглавят Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».

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