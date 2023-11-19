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Рыков прокомментировал выход Лички на поле в матче «Динамо» с 2DROTS

Рыков прокомментировал выход Лички на поле в матче «Динамо» с 2DROTS
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Ассистент главного тренера московского «Динамо‑2» Владимир Рыков поделился мыслями о выходе наставника основной команды Марцела Лички на поле в товарищеском матче с медийным клубом 2DROTS. Чешский специалист отыграл в этой встрече восемь минут.

«Я каждый день вижу его на поле на базе. Он находится в хорошей форме. Думаю, Марцел серьёзно отнёсся к своему выходу на поле в игре с клубом Медиалиги. Надо быть готовым, чтобы травму не получить», — приводит слова Рыкова «Евро-Футбол.Ру».

Товарищеский матч прошёл вчера, 18 ноября. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Динамо» одержало победу во встрече со счётом 2:1.

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