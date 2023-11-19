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Жоржиньо прокомментировал свой нереализованный пенальти в матче с Северной Македонией

Жоржиньо прокомментировал свой нереализованный пенальти в матче с Северной Македонией
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Полузащитник сборной Италии и лондонского «Арсенала» Жоржиньо выразил сожаление в связи с тем, что он не смог реализовать пенальти в минувшем матче квалификации Евро-2024 с Северной Македонией (5:2).

«Грустно из-за нереализованного пенальти, но я рад победе нашей сборной, а также её результативности, которые имели большое значение. Движемся к следующей игре. Вперёд, Италия», — написал Жоржиньо в своей социальной сети.

Напомним, национальная команда Италии получила право на исполнение пенальти на 40-й минуте, но вратарь Северной Македонии Димитриевски отразил удар итальянского полузащитника. Этот пенальти стал третьим подряд нереализованным ударом с «точки» для Жоржиньо.

Ранее наставник сборной Италии Лучано Спаллетти заявил, что следующий пенальти, заработанный итальянцами, также будет бить 31-летний игрок.

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