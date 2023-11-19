Вратарь «Амкала» Федос: Медиалига зарабатывает на самоокупаемости — в этом отличие от РПЛ

Голкипер медийного клуба «Амкал» Фёдор Маслов рассказал, что Медиалига зарабатывает на самоокупаемости в отличие от РПЛ.

«Медиафутбол становится профессиональнее? Может быть, это сложнее для таких чуваков, как я, но, опять же – мы как бы следим за матчами, видим, какое внимание это привлекает, за тем, как в Лужниках собирается 20 тысяч человек. Это значит, что пока что всё это двигается. Люди всё равно следят за нашим футболом. В основном весь медиафутбол зарабатывает на самоокупаемости. Это не госбабки никакие, ничего.

Это штука, которая сама зарабатывает. Чем он отличается в положительную сторону от условных РПЛ, ФНЛ, особенно вторых лиг, где, естественно, никто так не зарабатывает. То есть здесь полностью всё прозрачно. Ты видишь, как ты работаешь, ты видишь, как тебя смотрят, насколько ты популярен, и в зависимости от этого идёт корреляция с твоими доходами», — сказал Маслов в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.