Зиньковский назвал футболистов РПЛ, которые могут заиграть в топ-лигах Европы

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, кто из футболистов Российской Премьер-Лиги способен заиграть в лучших европейских чемпионатах.

«Сперцян, Литвинов, Пиняев. Хлусевич, может быть. Да из «Спартака» могу всех молодых отметить. Но Литвинов — больше всех, наверное, заслужил», — сказал Зиньковский в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

27-летний Антон Зиньковский перебрался в «Спартак» летом 2022 года из самарских «Крыльев Советов», по информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, за € 3,2 млн. В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и одной результативной передачей.