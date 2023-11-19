Андрей Каряка: сборная России победит Кубу, потому что уровень выше

Бывший игрок сборной России Андрей Каряка заявил, что российская команда победит сборную Кубу, так как уровень игры россиян выше.

«Если будет возможность, посмотрю игру сборной России с Кубой. Матчи сборной России интересно смотреть вне зависимости от соперника, потому что их не так много. Ждём хорошую игру. Мне кажется, сборная России победит Кубу, потому что у нас уровень выше», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение она потерпела ещё в одном матче с командой Египта U23 (1:2). Отметим, что обе встречи с египтянами проводил молодёжный состав национальной команды России.