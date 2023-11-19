Вратарём «Зенита» Васютиным интересуются клубы из Швеции и Дании

Вратарём «Зенита» Александром Васютиным интересуются клубы из Швеции и Дании, сообщает Metaratings.

Васютин готов рассмотреть вариант с уходом в зимнее трансферное окно из «Зенита» из-за малой игровой практики. Голкипером интересуется «Юргорден», который сможет арендовать россиянина, если продаст нынешнего вратаря Якоба Зеттерстрёма. Также Александром интересуются другие команды из Швеции и Дании.

Напомним, Васютин является воспитанником сине-бело-голубых, при этом четыре раза отправлялся в аренду в Скандинавию. Два раза в финский «Лахти» и по разу в норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден».

В нынешнем сезоне Александр сыграл за «Зенит» пять матчей, в которых пропустил семь мячей и две игры отыграл «на ноль».