В РФС рассказали, сколько в среднем стоит проведение одного матча Лиги Легенд

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин рассказал, сколько в среднем стоит проведение одного матча Лиги Легенд.
«На проведение одного матча Лиги Легенд нужно от 15 до 20 млн рублей, но сумма может доходить и до 30 млн рублей. Например, когда приезжала сборная мира, то бюджет был больше иных матчей, так как мы привозили иностранцев из разных континентов.
Аренда стадиона тоже заметно влияет на смету. Например, в Санкт-Петербурге цена «Газпром Арены» в разы дороже, чем у других стадионов. Но и вместимость большая, мультимедийные сервисы более богатые.
Минимум из числа участников матчей задавали вопрос про деньги. Для ребят это в первую очередь встреча с друзьями и такая «машина времени» в молодые годы», — приводит слова Терёшина Metaratings.
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