Валерий Газзаев: кого бы взял в состав 2002 года? Игоря Акинфеева

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, кого из нынешнего состава армейцев он взял бы в состав 2002 года.

«Кого взял бы в тот состав из нынешнего? Акинфеева. Тогда его ещё не было в команде.

Желание сыграть у Акинфеева было. Но он действующий футболист. Мог бы, не дай бог, получить травму. Сегодня он будет с командой», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 19 ноября, состоится золотой ретроматч Локомотив» – ЦСКА. Игра начнётся в 19:30 мск, а уже с 17:30 на площади перед стадионом стартует развлекательная программа: автограф-сессия с амбассадорами, зона футбольных клубов для болельщиков, экспонирование трофеев. Также откроется зона фуд-корта. В 18:00 для всех зрителей начнётся ретродискотека – выступят популярные в начале нулевых группы «Пропаганда», «Краски» и «Фактор-2».

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