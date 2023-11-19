Черногория проиграла Венгрии и не смогла выйти в финальную часть Евро-2024

Сегодня, 19 ноября, состоялся матч группового этапа отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 между сборными Венгрии и Черногории. Команды играли на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучал 17:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 3:1.
Первый гол в матче был забит на 36-й минуте. С передачи Стевана Йоветича отличился защитник сборной Черногории Слободан Рубежич. Венгрия смогла выйти вперёд благодаря дублю полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи. Первый гол футболист забил на 66-й минуте, а второй — на 68-й. Третий мяч хозяев был забит на 90+2-й минуте. Его автором стал Жолт Надь.
После этой победы в активе Венгрии стало 18 очков. Команда закончила групповой этап на первом месте. Черногория с 11 очками расположилась на третьем месте.
- 19 ноября 2023
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