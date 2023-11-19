Обляков — о матче со сборной Кубы: хочется победить и показать хорошую, красивую игру

Игрок московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков заявил, что в товарищеском матче со сборной Кубы хочется победить, а также показать хорошую и красивую игру.

«Провели несколько теоретических занятий. Хорошо подготовились к игре. Ветер, конечно, приличный. Но на стадионе, надеюсь, будет чуть полегче.

Конечно, завтра хочется победить. Показать хорошую, красивую игру. Для болельщиков и всей страны. Если победим крупно – будет отлично.

Забить минимум пять? Такого нет. На каждую игру и так выходим предельно мотивированными. Легко нам не будет», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.