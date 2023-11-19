Иван Обляков высказался о посещении Мамаева кургана игроками сборной России

Полузащитник сборной России Иван Обляков поделился эмоциями от посещения Мамаева кургана перед товарищеским матчем с Кубой.

«Посещение Мамаева кургана? Я уже был здесь. По юношам. Эмоции странные. Понятно, что была кровопролитная война. Почтили память. Возложили цветы.

Нас отлично здесь встретили. В Волгограде любят футбол. По-другому нас встретить не могли», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.