Игрок сборной России Обляков: не знаю, на кого похожа сборная Кубы

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков высказался о сопернике национальной команды в предстоящем товарищеском матче — сборной Кубы.

«Честно, не знаю, на кого похожа сборная Кубы. Завтра увидим», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.