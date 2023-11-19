Карпин: в каждой семье есть и были люди, которые воевали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, были ли в его семье родные, кто воевал в Великой Отечественной войне. Напомним, сегодня сборная России посетила Мамаев курган перед товарищеским матчем с Кубой.

«Есть ли у меня родные, кто воевал? Думаю, что в каждой семье есть и были люди, которые воевали. Столько людей погибло. Мы возложили цветы, посетили Вечный огонь. Прадедушка воевал, прабабушка», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.