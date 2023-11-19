«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы команд на ретроматч
Поделиться
В золотом ретроматче встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы
«Локомотив»: Поляков, Родолфо, Гуренко, Сенников, Смертин, Лоськов, Саркисян, Хохлов, Билялетдинов, Джанашия, Сычёв.
ЦСКА: Нигматуллин, Жирков, Корнаухов, Березуцкий, Кусов, Гусев, Красич, Алдонин, Кириченко, Попов, Лайзанс.
Тренерские штабы команд возглавят Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.
В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».
Купить билет на золотой ретроматч «Локомотив» – ЦСКА можно с помощью сервиса «Билеты»
Комментарии
- 19 ноября 2023
-
20:25
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:11
-
20:10
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:57
-
19:56
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:43
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:21
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:09
-
19:08
-
19:07
-
19:04
-
19:04
-
19:02
-
19:01
Партнерский контент