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«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы команд на ретроматч

«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы команд на ретроматч
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В золотом ретроматче встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы

«Локомотив»: Поляков, Родолфо, Гуренко, Сенников, Смертин, Лоськов, Саркисян, Хохлов, Билялетдинов, Джанашия, Сычёв.

ЦСКА: Нигматуллин, Жирков, Корнаухов, Березуцкий, Кусов, Гусев, Красич, Алдонин, Кириченко, Попов, Лайзанс.

Тренерские штабы команд возглавят Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».

Купить билет на золотой ретроматч «Локомотив» – ЦСКА можно с помощью сервиса «Билеты»

Золотой ретро-матч . Золотой ретро-матч
19 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
Перерыв
0 : 0
ЦСКА
Москва
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