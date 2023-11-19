«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы команд на ретроматч

В золотом ретроматче встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы

«Локомотив»: Поляков, Родолфо, Гуренко, Сенников, Смертин, Лоськов, Саркисян, Хохлов, Билялетдинов, Джанашия, Сычёв.

ЦСКА: Нигматуллин, Жирков, Корнаухов, Березуцкий, Кусов, Гусев, Красич, Алдонин, Кириченко, Попов, Лайзанс.

Тренерские штабы команд возглавят Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».

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