Карпин: надеюсь, завтра погода будет лучше. Мяч сегодня менял направление из-за ветра

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду на улучшение погодных условий в преддверии товарищеского матча с Кубой.

«Надеюсь, завтра погода будет лучше. И не будет такого ветра. Мяч сегодня менял направление. Надеюсь, завтра будет лучше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.