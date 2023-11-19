Карпин ответил на вопрос, хотел ли бы выйти на поле в матче с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, хотел ли бы выйти на поле в матче со сборной Кубы.

«Мы больше концентрировались на наших игроках. Понятно, что в сборной Кубы нет игроков уровня Роналду и Месси. Посмотрим, как сложится матч.

Не хотел ли бы я выйти на поле в качестве шоу? Нет, я не готов. Если только Онопко выпустим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.