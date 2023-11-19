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Гол игрока «Спартака» Бабича помог сборной Сербии выйти на Евро-2024

Гол игрока «Спартака» Бабича помог сборной Сербии выйти на Евро-2024
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Завершился матч 10-го тура группы G отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретились сборные Сербии и Болгарии. Команды играли на стадионе «Дубочица» в Лесковац (Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Сборная Сербии вырвала ничью у Болгарии со счётом 2:2 благодаря голу защитника «Спартака» Срджана Бабича и прошла на Евро-2024.

В первом тайме, на 17-й минуте, Милош Велькович открыл счёт в матче, выведя Сербию вперёд. Во втором тайме, на 59-й минуте, Георги Русев сравнял счёт, а уже на 69-й минуте Кирилл Десподов вывел Болгарию вперёд. В концовке встречи, на 82-й минуте, Срджан Бабич сравнял счёт и помог сборной Сербии вырвать ничью в матче со счётом 2:2.

После результата данного матча сборная Сербии занимает второе место в группе G, набрав 14 очков в восьми матчах. Команда смогла квалифицироваться на Евро-2024. Болгария занимает пятое место с четырьмя очками.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа G. 10-й тур
19 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Сербия
Окончен
2 : 2
Болгария
1:0 Велькович – 17'     1:1 Русев – 59'     1:2 Десподов – 69'     2:2 Бабич – 82'    
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