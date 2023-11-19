Карпин: если не обыграем Кубу — нас опять будут критиковать. Судьба такая

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о критике в свой адрес, а также в адрес игроков национальной команды перед товарищеским матчем с Кубой.

«Если не обыграем Кубу – нас опять будут критиковать. Как и с Кенией. Окей. После Камеруна не критиковали. После Кении начали. Судьба такая», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеская игра между командами России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.