Бербатов: болгарский футбол находится в серьёзном кризисе, мы всё ещё в 1994 году

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Монако» Димитар Бербатов рассказал о проблемах в болгарском футболе.

«Болгарский футбол находится в серьёзном кризисе… футбол страдает, и ни один крупный талант не может поехать и играть в больших лигах.

На родине нет ни инфраструктуры, ни стадионов. Дети тренируются в плохих условиях. Мы застыли во времени. Мы всё ещё в 1994 году и думаем, что так и должно быть. Нет, сейчас 2023 год. В футболе всё совсем по-другому, и это то, что я хочу показать людям дома», — приводит слова Бербатова EuroFoot в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на CNN.

Сегодня, 19 ноября, в матче 10-го тура группы G отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Болгарии сыграла вничью с Сербией. Встреча завершилась со счётом 2:2. После результата данного матча сборная Сербии заняла второе место в группе G, набрав 14 очков в восьми матчах. Команда смогла квалифицироваться на Евро-2024. Болгария заняла пятое место с четырьмя очками.