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В Воронеже дважды недостроили футбольный манеж. Подрядчик получил 350 млн рублей

В Воронеже дважды недостроили футбольный манеж. Подрядчик получил 350 млн рублей
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В Воронежской области с одним подрядчиком дважды заключили договор на строительство футбольного манежа, но он до сих пор недостроен, сообщает Baza.

Спортивный объект должны были сдать в декабре 2022 года, однако он до сих пор не открыт. Местные власти два раза заключили контракт на строительство манежа с одной и той же фирмой — оба раза договоры срывались из-за несоблюдения сроков выполнения работ. В то же время заказчика ничего не смущало и поэтому авансы продолжали поступать.

Подрядчик получил около 350 млн рублей, но при этом потратил чуть меньше 100 млн на само строительство (объект готов на 32%). Сейчас исполнитель проходит процедуру банкротства. Деньги, потраченные на строительство, уже не вернутся. «Народный фронт» обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку и найти виновных.

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