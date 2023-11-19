В Воронеже дважды недостроили футбольный манеж. Подрядчик получил 350 млн рублей

В Воронежской области с одним подрядчиком дважды заключили договор на строительство футбольного манежа, но он до сих пор недостроен, сообщает Baza.

Спортивный объект должны были сдать в декабре 2022 года, однако он до сих пор не открыт. Местные власти два раза заключили контракт на строительство манежа с одной и той же фирмой — оба раза договоры срывались из-за несоблюдения сроков выполнения работ. В то же время заказчика ничего не смущало и поэтому авансы продолжали поступать.

Подрядчик получил около 350 млн рублей, но при этом потратил чуть меньше 100 млн на само строительство (объект готов на 32%). Сейчас исполнитель проходит процедуру банкротства. Деньги, потраченные на строительство, уже не вернутся. «Народный фронт» обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку и найти виновных.