Черчесов: раньше играли дубли перед основными составами, а теперь ветераны

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о золотом ретроматче «Локомотив» — ЦСКА.

«Как оцениваю проведение золотого ретроматча? Если это перед последним туром решили, то плохо, а если заранее было известно, все ознакомлены и знали регламент, то это нормально.

Недавно был матч, посвящённый Цымбаларю, я в нём участвовал. Организация была на великолепном уровне, все увидели друг друга. Идея проведения ретроматчей правильная. Главное, что РФС эти начинания поддерживает. Опять увидим игру, почему бы не вспомнить 2002 год.

Провести ретротурниры? Думаю, что в РФС об этом думают. Пока пилотные игры. Я абсолютно за, потому что есть хоккейная ночная лига, можно и здесь сделать. В каждом клубе есть игроки, которые вот‑вот закончили. Почему бы не поддержать зрительский интерес? Раньше играли дубли перед основными составами, а теперь ветераны», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».