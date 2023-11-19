Капитан сборной Кубы: о предстоящей игре с Россией нам сообщил тренер, нас это обрадовало

Капитан сборной Кубы Луис Хавьер Парадела поделился эмоциями о предстоящем товарищеском матче со сборной России.

«О предстоящей игре нам сообщил тренер. Нас это обрадовало. Мы находимся на другой стороне земного шара. Это приятная новость», — передаёт слова Параделы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.