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Тренер сборной Кубы: с удовольствием бы принял приглашение поработать в России

Тренер сборной Кубы: с удовольствием бы принял приглашение поработать в России
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Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо высказался о возможности поработать в России.

«С удовольствием бы принял приглашение поработать в России. Ведь это один из способов потренировать в европейской лиге», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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